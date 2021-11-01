Son dakika haber: İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
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Son dakika haber: İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika gündem haberi: İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haber de, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda 9 kişinin gözaltına alındığına vurgu yapılan haber de, Ramallah kentinin Naalayn beldesindeki baskınlarda İsrail askerlerinin onlarca Filistinli genci alıkoyduğu ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterileri sürdürmemeleri yönünde hapisle tehdit ettiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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