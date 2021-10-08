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Son dakika haber: Isparta'da trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Isparta'da trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Isparta'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde Isparta yönünde ilerleyen Remzi Saruhan'ın kullandığı 34 JM 938 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Yusuf Kahveci idaresindeki 07 LL 200 plakalı elma yüklü kamyonetle çarpıştı.

Savrulan minibüs, Ahmet Akın yönetimindeki 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı.

Kamyonet sürücüsü Kahveci kaza yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi, Eğirdir ve Gelendost ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza, araçta bulunan kamera tarafından görüntülendi.

Kayıtlarda minibüsün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.

Son dakika haber: Isparta'da trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haber: Isparta'da trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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