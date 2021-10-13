Son dakika haber: İspanya'da üniversiteye silahlı saldırı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İspanya'da üniversiteye silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: İspanya'da üniversiteye silahlı saldırı

Son dakika gelişmesine göre İspanya'nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açtı.

İspanya'nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açtı.

İspanya'nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. İspanya Bask Bölgesi Polis Teşkilatı (Erzaintza) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirilirken, üniversitenin tahliye edildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, saldırganın pompalı tüfekle üniversite kampüsüne geldiğini, ardından üniversite binasına en az üç el ateş ettiğini ifade ederken, binaya isabet eden kurşunlar nedeniyle bazı camların kırıldığı aktarıldı. Üniversite kampüsünde bulunan bazı öğrenciler, çevreye saçılan fişeklerin ve üniversite binasının pencerelerinde kurşunların açtığı deliklerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, 21 yaşında olduğu tespit edilen saldırganın Del Pais Vasco Üniversitesi öğrencisi olmadığını bildirdi. - MADRİD

Son dakika haber: İspanya'da üniversiteye silahlı saldırı

Son dakika haber: İspanya'da üniversiteye silahlı saldırı

Son dakika haber: İspanya'da üniversiteye silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı

Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı

 Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı

Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı

 Eski eşinin kocasına otomobil ile çarparak 450 metre sürükledi

Eski eşinin kocasına otomobil ile çarparak 450 metre sürükledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: İspanya'da üniversiteye silahlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 23:25:39. #1.12#