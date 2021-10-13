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Son dakika haber | İş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | İş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası adam hayatını kaybetti.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde ilçe merkezine bağlı Doğanlı köyünde meydana geldi. Köyde inşaat işini yapan ve ismi öğrenilmeyen operatör, iş makinesiyle geri manevra yaparken Sefer Alkan'a (58) çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 7 çocuk babası Alkan'ın cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Son dakika haber | İş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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