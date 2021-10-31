Son dakika haber | Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu

Son dakika habere göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, yol emniyetinde görevli askerler ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yaralandı.

Çiftçi, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

?

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

 Mehmetçik'ten 1917 rakımlı tepede nokta operasyon! Mağarada saklanan 4 PKK'lı böyle teslim oldu

Mehmetçik'ten 1917 rakımlı tepede nokta operasyon! Mağarada saklanan 4 PKK'lı böyle teslim oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title