Son dakika haber: Iğdır'da silahla vurulan motosikletli yaralandı - Haberler
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Son dakika haber: Iğdır'da silahla vurulan motosikletli yaralandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Iğdır'da silahla vurulan motosikletli yaralandı

Bir son dakika haberine göre Iğdır'da motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurulan kişi yaralandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurulan kişi yaralandı.

Halfeli Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Mustafa Sefa'ya, motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralandığı öğrenilen Sefa, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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