Son dakika haber: Iğdır'da silahla vurulan motosikletli yaralandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Iğdır'da motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurulan kişi yaralandı.
IĞDIR (AA) - Iğdır'da motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurulan kişi yaralandı.
Halfeli Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Mustafa Sefa'ya, motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralandığı öğrenilen Sefa, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri