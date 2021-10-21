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Son dakika haber: İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü

Bir son dakika haberine göre Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen topçu saldırıları sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen topçu saldırıları sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam ediyor. Rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha kasabasına bağlı Urum al-jawz köyünü hedef aldığı topçu saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti. - İDLİB

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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