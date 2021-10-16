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Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: "PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı:

Son dakika 3. sayfa haberine göre İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Pkk terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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