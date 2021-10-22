Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında, Siirt-Eruh ilçesi kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge...

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında, Siirt-Eruh ilçesi kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

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