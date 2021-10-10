Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat... - Haberler
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Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat...

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat...

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı.

FIRAT, MALATYA (AA) - İçişleri Bakanlığı : Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat... - Haberler
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