Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e... - Haberler
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e...

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Bugün birilerinin medet umduğu Pkk'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir."

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e... - Haberler
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