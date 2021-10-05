Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e...
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Bugün birilerinin medet umduğu Pkk'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir."
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri