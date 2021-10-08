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HIRSIZLARA ŞAFAK OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da binalara tırmanarak pencerelerden girdikleri evlerden kahve makinesinden, televizyona, düdüklü tencereden ziynet eşyasına kadar ne bulurlarsa çaldıkları öğrenilen hırsızlık çetesi gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da binalara tırmanarak pencerelerden girdikleri evlerden kahve makinesinden, televizyona, düdüklü tencereden ziynet eşyasına kadar ne bulurlarsa çaldıkları öğrenilen hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Yüz binlerce liralık eşya ve ziynet eşyası çalan 3 çete üyesinin daha öncede onlarca kez polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Şüphelilerin evlere girdikleri ve çıktıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri tarafından İstanbul'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelediğinde 12 ayrı eve giren hırsızların aynı kişiler olduğunu tespit etti. Görüntülerde hırsızların evlere tırmanarak yada giriş katlarda bulunan pencereleri açarak girdikleri görüldü. İçerde yaklaşık yarım saat kalan hırsızların binadan atlayarak kaçma anlarının da güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

ÖNCE BİRİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 5 kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerden Ahmet C.E.(21), bir hırsızlık olayı gerçekleştirdikten sonra 3 Eylül tarihinde yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Ahmet C.E. mahkeme tarafından tutuklandı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Operasyonları sürdürülen polis Maltepe, Kartal, Arnavutköy ilçelerinde bulunan 6 adrese saat 06.00 da eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda hırsızlık çetesi üyesi oldukları tespit edilen Selçuk D.(25), Şerif K.)26) ve Atakan İ.(49) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan defalarca polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakklarında Nitelikli hırsızlık, Plaka hırsızlığı, Mala zarar verme suçlarından dosya hazırlanarak adliyeye sevk edildiler. Yetkillier olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söyledi.

HIRSIZLARA ŞAFAK OPERASYONU

HIRSIZLARA ŞAFAK OPERASYONU

HIRSIZLARA ŞAFAK OPERASYONU

HIRSIZLARA ŞAFAK OPERASYONU

HIRSIZLARA ŞAFAK OPERASYONU

HIRSIZLARA ŞAFAK OPERASYONU
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Haber: HIRSIZLARA ŞAFAK OPERASYONU - Haberler
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