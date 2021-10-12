Son dakika haber: Hatay'da zeytinlik alanda yangın
Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.
HATAY (İHA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.
Altınözü'ne bağlı Dokuzdal Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankı, 30 personel ile müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - HATAY
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