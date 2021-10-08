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Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Yayladağı ve Defne ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ve Defne ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Yayladağı Sebenoba Mahallesi'ndeki bir ev ile Defne Döver Mahallesi'ndeki 1 adrese baskın düzenledi.

Özel eğitimli narkotik köpekleriyle adreslerde yapılan aramada 4 kilogram esrar ile 3 kök Hint keneviri ve 3 ruhsatsız av tüfeği tespit edildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.E. tutuklandı, A.Y. ve İ.E. serbest bırakıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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