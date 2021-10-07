Son dakika haber! Hatay'da aracında 40 kilogram esrar bulunan kişi gözaltına alındı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otomobilinde 40 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otomobilinde 40 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Demirköprü Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada 40 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.S.B. emniyete götürüldü.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri