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Son dakika haber! Hatay'da aracında 40 kilogram esrar bulunan kişi gözaltına alındı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Hatay'da aracında 40 kilogram esrar bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otomobilinde 40 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otomobilinde 40 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Demirköprü Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 40 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.B. emniyete götürüldü.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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