ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Hastaneden dönen anne kız kazada yaralandı

SAMSUN - Samsun'da hastaneden evlerine dönen anne kız kazada yaralanarak hastanelik oldular.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi İlkadım Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde ikamet eden Çiğdem Öztürk hasta olan annesi Hatime Öztürk'ü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı kadın tedavisinin ardından kızı ile birlikte evlerine dönmek için yola çıktı. Çiğdem Öztürk idaresindeki 55 GP 243 otomobil aynı istikamete giden Haydar Özturan yönetimindeki 59 PG 178 plakalı kamyonet ile çarpıştıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çiğdem Öztürk ile annesi Hatime Öztürk 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı .Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.