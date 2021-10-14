Son dakika... Eşini uçurumdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşi Semra Aysal'ı iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Hakan Aysal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Semra Aysal'a ferdi kaza sigortası düzenleyen tanık gelmediği için duruşmada dinlenemedi.

Sanık avukatı, ferdi kaza sigorta poliçesini düzenleyen tanığın dinlenmesinin, müvekkilinin eşini uçurumdan aşağıya atıp atmadığıyla ilgili delil oluşturmayacağını savundu.

Olayın cinayet değil, kaza olduğunu ileri süren avukat, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülen Hakan Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.