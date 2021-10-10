Son dakika haberleri! Hakkari'de, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tespit edilen mağarada terör örgütü PKK'ya ait AT-4 tanksavar silahı, el bombaları, uçaksavar mühimmatı, silah, patlayıcı düzeneği ile giyim ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Yüksekova'ya bağlı Bölük köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 3 AT-4 tanksavar silahı, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 170 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 11 savunma tipi el bombası, 9 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 1 patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 doçka mühimmatı, 12 PKM bixi tüfeği mühimmatı, 23 pil, 1 çift ayakkabı, 5 çanta, 2 battaniye, 1 uyku tulumu, 1 adet 3x4 metre sarı renk branda, 10 lokal anestezik ampul, 4 enjektör, 38 muhtelif hap, 1 radyo, 1 ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.