Son dakika haber! Habersiz çarşıya giden karısını bıçaklamıştı, devlet ailenin evlat edindiği çocuk için inceleme başlattı

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da kıskançlık yüzünden eşi tarafından bıçaklanan kadının daha önce de şiddet gördüğü eşi için uzaklaştırma kararı başvurusunda bulunduğu ancak daha sonra şikayetini geri aldığı öğrenildi.

6 ay önce ayağı kırılan, dün gece de eşi tarafından bacağından bıçaklanan kadının şikayeti üzerine, koca gözaltına alındı. Aralarında geçimsizlik olduğu öğrenilen çiftin 4 yıl önce 9 aylık iken evlat edindikleri çocuk için Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı evde sosyal inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesinde meydana geldi. Eşinin başkasıyla telefonla görüştüğünü iddia edip krize giren Ş.B., (57) kendisine haber vermeden dışarıya çıktığı gerekçesiyle kendisinden 15 yaş küçük eşi K.B.'yi (42) bıçakla bacağından yaraladı. Kadının çığlığını duyan komşular, polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından K.B., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kez şikayetçi oldu

Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.B. ile ilgili olarak, karısının daha önce şikayette bulunup evden uzaklaştırılmasını istediği, ayağına elektronik kelepçe takılacakken kadının şikayetini geri alması üzerine takılmadığı belirtildi.

6 ay öncede ayağı kırılan kadın dün gece uğradığı bıçaklı saldırı sonrası eşinden şikayetçi oldu. Kadının şikayetinin ardından soruşturmayı yürüten Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından ifadesi alınan Ş.B. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, ailenin 4 yıl önce 9 aylıkken evlat edindikleri çocuk için Bursa Valiliği Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olayın yaşandığı evde sosyal inceleme yaptıkları belirtildi. - BURSA

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