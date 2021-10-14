Son dakika haber: Gürcistan'da binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediyor
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi başladı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi başladı. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi tarafından organize edilen gösteride, 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediliyor.