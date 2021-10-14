Son dakika haber: Gürcistan'da binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Gürcistan'da binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediyor

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi başladı. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi tarafından organize edilen gösteride, 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediliyor.

Son dakika haber: Gürcistan'da binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediyor

Son dakika haber: Gürcistan'da binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediyor

Son dakika haber: Gürcistan'da binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediyor

Son dakika haber: Gürcistan'da binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediyor
AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
KKTC Başbakanı Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu

KKTC Başbakanı Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İbrahim Aydemir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İdo Tatlıses Amelia Hamlin Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Gürcistan'da binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:19:50. #1.17#