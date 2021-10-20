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Son dakika haber... Göçmen sağlığı merkezinde meslektaşının tüfekle vurduğu doktor öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Göçmen sağlığı merkezinde meslektaşının tüfekle vurduğu doktor öldü (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 'TUTANAK' İDDİASIMersin'deki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır'ın, hakkında tutanak tuttuğu gerekçesiyle meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen ile tartıştığı öne sürüldü.

MERSİN (DHA) - 'TUTANAK' İDDİASI

Mersin'deki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır'ın, hakkında tutanak tuttuğu gerekçesiyle meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen ile tartıştığı öne sürüldü. Sağlık Merkezi Sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen'in, Dr. Hasan Çayır hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu, bunun üzerine Çayır'ın pompalı tüfekle Dikmen'i vurarak öldürdüğü iddia edildi.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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