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Son dakika haber: Gemide temizlik yaparken düşen Bulgaristan uyruklu görevli öldü

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Gemide temizlik yaparken düşen Bulgaristan uyruklu görevli öldü

Son dakika haberine göre Samsun'da, çalıştığı şirkete ait gemide temizlik yaparken merdivenlerden ambara düşen Bulgaristan uyruklu görevli hayatını kaybetti.

SAMSUN (AA) - Samsun'da, çalıştığı şirkete ait gemide temizlik yaparken merdivenlerden ambara düşen Bulgaristan uyruklu görevli hayatını kaybetti.

Kentteki limana demir atan bakır madeni yüklü Ludogorets isimli yük gemisindeki temizlik görevlisi Bulgaristan uyruklu Georgi Vasilev (47), merdivenlerde çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle ambara düştü.

Gemi kaptanı tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasının üzerine düşen Vasilev'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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