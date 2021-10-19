Son dakika haber... Geleceğin itfaiye gönüllüleri

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Ayhan Cahit Gülen Anaokulu ve Haydi Gülümse Anaokulu öğrencilerini misafir etti.

Minik itfaiyeciler, itfaiyecilik, yangın ve doğal afetler konusunda yeni bilgiler öğrendi. Uygulamalı eğitimler renkli görüntülere sahne olurken minik öğrenciler arkadaşlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, itfaiye sevdalısı minikleri ağırladı. Anaokulu öğrencileri, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek, itfaiyeci ağabeyleriyle tanışmanın mutluluğunu yaşadı. İtfaiye personeli, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek itfaiyenin önemi ve görevlerini çocuklara anlattı. İtfaiye üniforması giyerek renkli görüntüler oluşturan çocuklar, itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgiler edindi. Çocuklarla tek tek ilgilenen itfaiye personeli, miniklerin sorularını da cevapsız bırakmadı. - YALOVA