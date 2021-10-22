Son dakika haber: Gebze'de çatı yangını söndürüldü

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzeller Mahallesi 952/1 Sokak'ta bir apartmanın çatı katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.