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Son dakika haber: Gebze'de apartmanda yangın; söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Demirören Haber Ajansı / Haluk Turgut - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Gebze'de apartmanda yangın; söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında, 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında, 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dışarda çalışmaları izlerken fenalaşan apartmanda yaşayan çifte ambulansta müdahale edildi.

Sabah saatlerinde, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1054. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Binada ve yanındaki binalarda yaşayanlar dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Binada yaşayanlardan Mustafa ve Satı Töngel (75) çifti, söndürme çalışmalarını izlerken fenallaştı. Töngel çiftine olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haber: Gebze'de apartmanda yangın; söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Son dakika haber: Gebze'de apartmanda yangın; söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Son dakika haber: Gebze'de apartmanda yangın; söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Son dakika haber: Gebze'de apartmanda yangın; söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Son dakika haber: Gebze'de apartmanda yangın; söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Son dakika haber: Gebze'de apartmanda yangın; söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Demirören Haber Ajansı / Haluk Turgut - Son Dakika Haberleri
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