Son dakika haber... Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 337 zanlıdan 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 18- 24 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Belirlenen adresler ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 8 kilo 193 gram eroin, 6 kilo 180 gram esrar, 1 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu, 236 gram bonzai, 24 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 337 şüpheliden 21'i tutuklandı, 310'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.