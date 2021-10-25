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Son dakika haber... Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 337 zanlıdan 21'i tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 337 zanlıdan 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 18- 24 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Belirlenen adresler ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 8 kilo 193 gram eroin, 6 kilo 180 gram esrar, 1 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu, 236 gram bonzai, 24 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 337 şüpheliden 21'i tutuklandı, 310'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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