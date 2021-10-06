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Son dakika haber... Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarında

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarında

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te farklı zamanlarda yaşanan bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te farklı zamanlarda yaşanan bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kentin çeşitli noktalarındaki güvenlik kameraları, farklı tarih ve bölgelerde yaşanan trafik kazalarını kaydetti.

Görüntülerde, Yavuz Sultan Selim, Polisevi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Otogar, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşakları ile Zübeyde Hanım Bulvarı ve Anafartalar Caddesi'nde kamyonet, hafif ticari araç, otomobil ve motosikletlerin karıştığı trafik kazaları yer alıyor.

Hasarların oluştuğu gözlemlenen trafik kazalarının çoğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığı dikkati çekti.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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