Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında doktor, avukat ve kamu personelinin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
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GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında doktor, avukat ve kamu personelinin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün kentteki faaliyetlerini canlandırmaya yönelik 'ışık evleri' ve 'üniversite yapılanması'nı aktif hale getirdiği tespit edilen 1 doktor, 1 avukat, 1 hemşire, 6 öğrenci, 4'ü özel sektör çalışanı toplam 13 kişi yakalandı Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri