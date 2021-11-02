GAZİANTEP - 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobilin kaldırıma çıkması sonucu iki kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobilin kaldırıma çıkması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Atatürk Caddesi'nde plakaları alınamayan seyir halindeki bir otomobile ara sokaktan çıkan hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil bir parkın girişindeki beton bloğa çarparak durabildi.
Yaralanan iki kişi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışma anı ve çevredekilerin kaza yapan araçtakilere yardım etme çabaları yer aldı.