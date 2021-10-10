Son dakika haber | 'Gar Patlaması' anma töreninde polis ekiplerine saldıran 18 kişiye gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | 'Gar Patlaması' anma töreninde polis ekiplerine saldıran 18 kişiye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | 'Gar Patlaması' anma töreninde polis ekiplerine saldıran 18 kişiye gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen 'Gar Patlaması'nın bugün yapılan anma töreninde etkinlik alanına girmek isteyen ve polis ekiplerine saldırıda bulunan marjinal grup üyesi 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen 'Gar Patlaması'nın bugün yapılan anma töreninde etkinlik alanına girmek isteyen ve polis ekiplerine saldırıda bulunan marjinal grup üyesi 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen 'Gar Patlaması'nın bugün yapılan anma töreninde etkinlik alanına girmek isteyen ve polis ekiplerine saldırıda bulunan marjinal grup üyesi 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gar patlaması yıl dönümü münasebetiyle 10 Ekim 2021 Pazar günü 09.30 - 10.30 saatleri arasında terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları ve bildirim dilekçesinde belirtilen STK'ların temsilcileri anma etkinliğine katılmak üzere güvenli şekilde Tren Garı önündeki alana alınmıştır. Bu esnada etkinlik alanına girmek isteyen marjinal gruplar tarafından görevlilerimize fiili ve mukavemet ve saldırılar yapılmış, bir görevlimizin burnu kırılarak yaralanmıştır. Akabinde saldırı ve mukavemette bulunan 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sokak ortasında başından vurulan adamın, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Sokak ortasında başından vurulan adamın, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

 3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında

3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında

 Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı

Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka İdo Tatlıses Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Cristiano Serdar Aziz Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | 'Gar Patlaması' anma töreninde polis ekiplerine saldıran 18 kişiye gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 17:31:34. #1.17#