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Son dakika haber! FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 4 mühendis itirafçı oldu

AA / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Son dakika haber! FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 4 mühendis itirafçı oldu

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan mühendislerden 4'ü itirafçı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan mühendislerden 4'ü itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kuruluşlardaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis etti. Mühendis olan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri hakkında daha önce adli işlem yapıldığı, diğer şüphelinin ise Kovid-19 nedeniyle tedaviye alındığı öğrenildi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma

MİT Başkanlığıyla çalışma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün savunma sanayi kuruluşlarındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 13 mühendis hakkında 28 Eylül'de soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3'ü görevde, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, uçak, havacılık ve uzay mühendisi 13 şüpheliden 7'sini gözaltına almıştı.

AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri
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