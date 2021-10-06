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Son dakika haber: FETÖ'nün savunma sanayi yapılanmasında gözaltına alınan 4 mühendis itirafçı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: FETÖ'nün savunma sanayi yapılanmasında gözaltına alınan 4 mühendis itirafçı oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü itirafçı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü itirafçı oldu.

FETÖ'nün TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kuruluşlardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada yakalanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün savunma sanayi kuruluşlarında görev alan üyelerinin sivil imamlarla iletişime geçtiği belirlenmişti. Soruşturmaya dahil olan 13 mühendisten 10'unun daha önce çalıştıkları kurumla ilişiğinin kesildiği, 3'ünün ise aktif olarak görev yaptığı öğrenildi. Örgütle bağlantılı olan şüphelileri teşhis eden itirafçılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

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