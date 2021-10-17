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Son dakika haber | Fethiye'de sera naylonu satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Fethiye'de sera naylonu satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde sera naylonu satan iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sera naylonu satan iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Karaçulha Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde Bilal Erdoğan'a ait sera naylonu ve zirai ürünlerin satıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan ve iş yerini tamamen saran alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye Fethiye ve Seydikemer'den itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın, çevresindeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Fethiye'de sera naylonu satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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