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Son dakika haber: Fethiye'de kaza yapan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Fethiye'de kaza yapan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı.

Tekin Sağır (48) idaresindeki 48 KH 368 plakalı otomobil, Foça Mahallesi Devrim Tunç Sokak'ta, Meriç Gençay (38) yönetimindeki 48 AGG 165 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların yardım talebi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Sağır ile Ali Sekmen (57), itfaiye ekibince kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Sekmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Fethiye'de kaza yapan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Fethiye'de kaza yapan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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