FATİH'TE TEKME TOKAT YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Haberler
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FATİH'TE TEKME TOKAT YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te 2 kişi, yol verme nedeniyle tartıştıkları araç sürücüsüne tekme tokat saldırdı.

FATİH'te 2 kişi, yol verme nedeniyle tartıştıkları araç sürücüsüne tekme tokat saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü yol verme nedeni ile birbirleri ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma, otomobildeki yolculardan birinin arkadaki aracın sürücüsünün üzerine yürümeye başlamasıyla kavgaya dönüştü. Otomobildeki diğer yolcunun da kavgaya dahil olmasıyla ortalık karıştı. 2 yolcu, tartıştıkları sürücüyü darp etti. Vatandaşların araya girmesi ile beraber saldırganlar araçlarına binip, olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'TE TEKME TOKAT YOL VERME KAVGASI KAMERADA

FATİH'TE TEKME TOKAT YOL VERME KAVGASI KAMERADA

FATİH'TE TEKME TOKAT YOL VERME KAVGASI KAMERADA

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