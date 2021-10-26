Son dakika haber! Fatih'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Fatih'te 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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