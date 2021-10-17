EVİN AVLUSUNDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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EVİN AVLUSUNDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'de, duvarından atladığı evin avlusundaki ayakkabı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (DHA) - MARDİN'de, duvarından atladığı evin avlusundaki ayakkabı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nusaybin ilçesi İpekyolu Mahallesi Çiftlik Küme Evleri'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Evin, duvarından atlayarak avluya giren şüpheli, kapının önündeki bir çift ayakkabı ve avludaki inşaat malzemelerini çaldı. Sabah, ayakkabılarla inşaat malzemelerini yerlerinde bulamayan evdekiler, güvenlik kamerasından hırsızlık olayını gördü. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerinde, duvardan atlayarak avluya giren şüphelinin ayakkabıyı çalıp kaçtığı anlar yer alıyor.

EVİN AVLUSUNDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

EVİN AVLUSUNDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

EVİN AVLUSUNDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

EVİN AVLUSUNDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: EVİN AVLUSUNDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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