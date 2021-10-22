Son dakika haber: Eve giren yılanı kadın itfaiye eri çıkarttı
Gelen son dakika haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, kadın itfaiye erince çıkarılarak doğaya bırakıldı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, kadın itfaiye erince çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Kirkille TOKİ mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki evlerine giren yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Safranbolu Belediyesinin kadın itfaiye eri yılanı yakalayarak doğaya bıraktı. - KARABÜK
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