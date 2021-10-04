Son dakika haber... Esenyurt'ta silahla havaya ateş ettiği öne sürülen kişi yakalandı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta gelin alma merasimi sırasında sokak ortasında silahla havaya ateş ettiği iddia edilen damat yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İstiklal Mahallesi'ndeki bir sokakta kaydedilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde gelin alma merasimi sırasında havaya ateş ettiği görülen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, damat E.B'yi (34) olayın ertesi günü ikamet adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kurusıkı tabancayla ateş ettiği belirlenen şüpheli hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapıldığı ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.