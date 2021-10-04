Son dakika haber... Esenyurt'ta silahla havaya ateş ettiği öne sürülen kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... Esenyurt'ta silahla havaya ateş ettiği öne sürülen kişi yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Esenyurt'ta gelin alma merasimi sırasında sokak ortasında silahla havaya ateş ettiği iddia edilen damat yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta gelin alma merasimi sırasında sokak ortasında silahla havaya ateş ettiği iddia edilen damat yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İstiklal Mahallesi'ndeki bir sokakta kaydedilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde gelin alma merasimi sırasında havaya ateş ettiği görülen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, damat E.B'yi (34) olayın ertesi günü ikamet adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kurusıkı tabancayla ateş ettiği belirlenen şüpheli hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapıldığı ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Son dakika haber... Esenyurt'ta silahla havaya ateş ettiği öne sürülen kişi yakalandı

Son dakika haber... Esenyurt'ta silahla havaya ateş ettiği öne sürülen kişi yakalandı

Son dakika haber... Esenyurt'ta silahla havaya ateş ettiği öne sürülen kişi yakalandı

Son dakika haber... Esenyurt'ta silahla havaya ateş ettiği öne sürülen kişi yakalandı
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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