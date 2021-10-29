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Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü fabrika yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü fabrika yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Adeta küle dönen fabrika drone ile havadan görüntülendi Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü fabrika yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Adeta küle dönen fabrika drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Adeta küle dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki ambalaj üretimi yapan 2 katlı bir fabrikada gece saatlerinde çıkan yangı sırasında içeride bulunan 23 yaşındaki Enes Burak isimli bir kişi hayatını kaybetmişti. Çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle fabrikanın demir kaplamalarında erime olduğu gözlendi. Ekiplerin gündüz çalışmaları ise devam ediyor. Fabrika alanı drone ile havadan da görüntülendi.

Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü fabrika yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü fabrika yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü fabrika yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri
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