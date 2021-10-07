Son dakika haber | Erzurum'da kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen genç kaçtı

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtığı öne sürülen gencin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yakutiye ilçesinde bir lisenin kantininde arkadaşıyla tartışan ve ismi açıklanmayan lise öğrencisi ardından okul yakınındaki bir sokakta kuru sıkı tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

Genç, silah sesleri üzerine, okul önünde görevli polislerin bölgeye hareket etmesi üzerine kaçtı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, söz konusu öğrenciyi yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.