Son dakika haber... Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya öldü
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
A.D. idaresindeki 34 DGB 868 plakalı otomobil, Halitpaşa Caddesi'nde Atatürk Parkı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Alıcı'ya (79) çarptı.
Ağır yaralanan Alıcı, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Alıcı'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri