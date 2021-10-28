Son dakika haber | Erzincan'da kaçak avcılar polis ekiplerince yakalandı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne gelen ihbarda Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaklaşık bir haftadır iki aracın avlaklarda av yaptığı bildirildi. Bunun üzerine DKMP ekiplerince Tercan'da ki kaçak avcılar için arama başlatıldı. DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak avcılar iki araçla birlikte Erzincan'ın Refahiye ilçesi yol kontrol noktasında yakayı ele verdi. Araçlarda yapılan aramalar sonucunda yasak avlanıldığı tespit edilen toplamda 23 çil keklik, 31 kınalı keklik ve 8 yabani tavşana el konularak araçta bulunan 7 kişiye idari yaptırım kararı ve tazminat cezası uygulandı. - ERZİNCAN

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