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Son dakika haberleri... Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Eren-7 operasyonunda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TUNCELİ (İHA) - İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Eren-7 operasyonunda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığı operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 operasyonunda 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda arama/tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasta 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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