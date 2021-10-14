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Son dakika haber: Ereğli'de uyuşturucu operasyonunda yakalan 2 zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Ereğli'de uyuşturucu operasyonunda yakalan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobil içerisinde 717 sentetik ecza hap ile bir miktar eroin, ikametlerde ise bir miktar esrar ve kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ö.Ş. ve Y.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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