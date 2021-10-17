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Son dakika haber | Elazığ'da makinistin ihbarı polisi alarma geçirdi, raylar didik didik arandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Elazığ'da makinistin ihbarı polisi alarma geçirdi, raylar didik didik arandı

Son dakika haber... Malatya-Elazığ seferini yapan yük treninin makinistinin bir kişiye çarptığı ihbarının ardından polis ekipleri harekete geçti.

MALATYA (İHA) - Malatya- Elazığ seferini yapan yük treninin makinistinin bir kişiye çarptığı ihbarının ardından polis ekipleri harekete geçti. Tren rayları didik didik aranırken, herhangi bir duruma rastlanmadı.

Olay, merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde bulunan tren garında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ arası seferini yapan yük treninin makinisti, bir vatandaşa çarptığını zannederek treni durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tren raylarının olduğu bölgeyi didik didik arama yapmaya başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından herhangi bir duruma rastlanmadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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