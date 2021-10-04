Son dakika haber | Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Haberler
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Son dakika haber | Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber | Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde de sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde de sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde sokaktaki dostlarımız için yemek, su, süt ve et bıraktı. Jandarma ekipleri karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Son dakika haber | Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Son dakika haber | Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Son dakika haber | Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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