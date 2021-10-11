Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Son dakika habere göre SİVAS'ta İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hamza Soydan (49), eğitim çalışması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hamza Soydan (49), eğitim çalışması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli evli, 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Hamza Soydan, eğitim faaliyeti sırasında kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Soydan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Soydan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Soydan için hastane önünde tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Cebenay ve Soydan'ın yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak dua edildi. Dua sırasında Soydan'ın yakınları gözyaşı döktü. Duanın ardından Soydan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.


Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İdo Tatlıses Mustafa Keser Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Kerem Aktürkoğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 20:06:58. #1.11#