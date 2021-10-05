Son dakika haber... Düzce'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'de 3 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de 3 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
İmdat K. idaresindeki 81 ABP 087 plakalı otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolunun Metek kavşağı mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Gülhan A. yönetimindeki 34 RB 6808 plakalı otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle bu otomobil de önündeki Alper D'nin kullandığı 81 EF 136 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri