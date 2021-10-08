Son dakika haber | Düzce'de kaybolan hayvanları jandarma ekipleri buldu
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Düzce'de kaybolan 4 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
DÜZCE (AA) - Düzce'de kaybolan 4 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Jandarma ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Çamoluk köyünde bir kişinin 4 büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden Olay yerine sevk edilen ekipler, köy çevresinde arama yaptı.
Köye bağlı Kestanelik mevkisinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri