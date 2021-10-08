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Son dakika haber | Düzce'de kaybolan hayvanları jandarma ekipleri buldu

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Düzce'de kaybolan hayvanları jandarma ekipleri buldu

Son dakika gündem haberine göre Düzce'de kaybolan 4 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de kaybolan 4 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Çamoluk köyünde bir kişinin 4 büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden Olay yerine sevk edilen ekipler, köy çevresinde arama yaptı.

Köye bağlı Kestanelik mevkisinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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